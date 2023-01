Zorgen om vermiste man (76) uit Amstelveen, politie zoekt in grensgebied A'dam

Een 76-jarige man uit de Amstelveense wijk Elsrijk is sinds gisteren vermist. De politie zoekt momenteel vooral op en rond de Kalfjeslaan, op de grens met Amsterdam, waar Gerrit voor het laatst is gezien.

Nadat gisteren via Burgernet was opgeroepen om uit te kijken naar een 76-jarige man die vanaf de Jan de Noordlaan in Westwijk werd vermist, deelde ook de politie haar zorgen over de man.