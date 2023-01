Vermiste Gerrit (76) met dementie uit Amstelveen na twee dagen nog niet gevonden

De 76-jarige Gerrit uit de Amstelveense wijk Elsrijk is nog steeds vermist. De politie maakt zich zorgen om de man, die alzheimer heeft. In een bericht roepen zij daarom op om naar hem uit te kijken. Gerrit is in de nacht van zaterdag op zondag tussen 01.30 en 03.00 uur nog gezien op de Kalfjeslaan, op de grens met Amsterdam.

Vermiste Gerrit (76) uit Amstelveen - Ingezonden foto

Zaterdagochtend werd via Burgernet al opgeroepen om uit te kijken naar een 76-jarige man. Inmiddels meldt de politie dat het gaat om Gerrit Vreeken. "Meneer is gekleed in een grijs wollen vest, donkere broek en donkere schoenen. Hij loopt voorovergebogen met schuifelende pas", omschrijft de politie de man in een vermissingsbericht op de website.

NH Nieuws ontving ook diverse berichten van buurtbewoners die zich zorgen maken om Gerrit. In de eerste burgernetmelding bleek een verkeerd adres te staan. Daarin stond dat Gerrit vanaf de Jan de Noordlaan in Westwijk werd vermist. Dat werd zondag verbeterd in een nieuwe burgernetmelding (zie hieronder). Tekst gaat verder.

Actie: ivm. vermis. omg. Kalfjeslaan man, blank, 80jr,grijs haar, grijze baard, 1,70, licht grijze trui,zwarte jas, donkere joggingsbroek

Tips? Bel nu 112 https://t.co/7ZGiuRgcV1 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) January 22, 2023