Ajaxfans kijken in de kroeg: "Nooit gedacht dat ik blij zou zijn met een gelijkspel tegen Feyenoord"

Dat het vandaag erop of eronder was voor Ajax was goed te merken in café Elsa's aan de Middenweg in Amsterdam. Er werd gevloekt, geschreeuwd en de wanhoop was af en toe van de gezichten af te lezen. Uiteindelijk werd het noch erop, noch eronder en bleef het gelijk. En daar waren de meeste fans uiteindelijk best content mee.