38-jarige man gewond bij mogelijke steekpartij in Purmerend

Iets na achten vanavond is er man van 38-jarige man gewond geraakt in een woning op het Cavaljéplein in Purmerend. Volgens omstanders zou de man zijn neergestoken, maar de politie kan dit niet bevestigen.

Iets na achten vanavond kreeg de politie een melding van een mogelijke steekpartij in de woning. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. "We zijn aan het onderzoeken of het ook daadwerkelijk een steekpartij was", legt de woordvoerder van de politie uit. "We houden meerdere scenario's open."

Na de melding rukte de hulpdiensten groots uit. Een 38-jarige man uit Purmerend raakte gewond bij het incident en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens omstanders zou de man in zijn rug zijn gestoken. Daarnaast zij hij agressief gedrag hebben vertoont richting naar omstanders. De politie kan dit niet bevestigen.

Er zijn geen verdachte aangehouden, ook over de oorzaak van het incident is nog niks bekend. Het onderzoek is nog in volle gang.