Versteende parkeerplaats bij Kathedrale Basiliek Sint Bavo wordt groen stadspark

Het Bisschop Bottemanneplein voor de hoofdingang van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem ondergaat binnenkort een metamorfose. Wat nu nog een versteend plein is waar touringcars mogen parkeren, moet straks een groen stadspark voor de hele buurt worden.

Na de grootscheepse renovatie van de kerk aan de Leidsevaart een aantal jaar geleden is het nu tijd om het plein voor de hoofdingang aan te pakken. Het begon eigenlijk een paar jaar geleden met een buurtinitiatief om het naastgelegen Emmaplein op te knappen, maar de gemeente kiest voor een goedkoper alternatief iets verderop.

Touringcars

Het Bisschop Bottemanneplein is nu nog een kale vlakte met een parkeerplek voor touringcars. Het sluit aan op een wat haveloze groenstrook die uitkomt op de achterzijde van een aantal woningen. Die drassige groenstrook - de plassen staan in het gras - is straks ook onderdeel van het nieuwe stadspark.

Het plein wordt nu nog gebruikt als parkeerplaats voor touringcars. Die parkeerplaats verhuist in de plannen naar de Westergracht. Daar komt meer groen en wordt het fietspad breder gemaakt.