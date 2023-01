Julliette (9) wandelt halve marathon om moeder die borstkanker heeft te steunen

Juliette, die samen met haar vader Evert de tocht loopt, heeft er ruim dertien kilometer op zitten als haar moeder Maartje en broer Olivier haar langs de kant even opvangen voor support. Hoewel de jongedame er dan al tweeënhalf uur op heeft zitten, oogt ze nog bijzonder fris en lijkt Juliette vooralsnog vooral te genieten van de tocht. "Op het strand lagen heel veel zeesterren", zo vertelt ze enthousiast. "Verder hebben we heerlijk op het strand en door het bos gelopen."

Maar hoezeer het ook genieten is, uiteindelijk is de wandeling van vandaag voor een heel serieus doel: geld inzamelen voor onderzoek naar kanker, een ziekte waar haar eigen moeder mee te maken heeft. "Mei vorig jaar kreeg ik diagnose borstkanker met uitzaaiingen in de lymfeklieren", aldus Maartje. "De kinderen schrokken natuurlijk en waren heel verdrietig. Maar ik zei meteen: jongens, we gaan ervoor zorgen dat ik ga genezen. De kinderen vroegen zich vervolgens af: wat kunnen wij doen?"

Handen uit de mouwen

Het was vorig jaar oktober dat Juliette's broer Olivier (11) besloot zichzelf honderd uur in de tuin op te sluiten om daar vervolgens allerlei opdrachten uit te voeren. De actie leverde 11.000 euro op. Zus Juliette wilde vervolgens niet achterblijven en meldde zich aan voor de Egmond Wandelmarathon.

"Wil je meedoen. Of ja... wil... Het moest eigenlijk", zo vertelt vader Evert over hoe hijzelf verzeilt raakte bij het project. "Maar het is hartstikke gezellig, we hebben er heel veel lol in. Ik geloof alleen wel dat ik er meer moeite mee heb dan zij, want ik voel het wel aan de benen."