Obdammer aangehouden voor lukraak slaan van meerdere voorbijgangers vanaf fiets

De slachtoffers werden allemaal verrast door de klappen. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de Obdammer in ieder geval bij een deel van de meldingen en aangiften betrokken is geweest.

De politie heeft de afgelopen weken meerdere meldingen binnengekregen van een man die vanaf zijn fiets inslaat op voorbijgangers. De meldingen komen van slachtoffers tussen de 12 en 65 jaar oud, meldt de politie. De mishandelingen gebeurden in de gemeenten Koggenland, waar Obdam in ligt, en Dijk en Waard, dat er direct tegenaan ligt.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]