Verlichting in meerdere straten Lutjebroek al wekenlang stuk

"Van de ene op de andere dag was het pikkedonker", vertelt een bewoner die aan de Weed woont. "Ik heb het gemeld bij de gemeente, maar heb geen reactie gehad."

Ze maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op De Weed. "Het is een doorgaande weg. Er rijden veel auto's, maar ook fietsers. Je ziet niet eens of een stoeptegel er niet goed in ligt. Mijn moeder struikelde er laatst bijna over." Een andere inwoner laat op Facebook weten: "Er ontstaan 's avonds gevaarlijke situaties met afrijden van paden en voetgangers die zonder verlichting rondlopen en bijna aangereden worden!"

Meetdienst heeft het druk

Een woordvoerder van de gemeente Stede Broec laat weten dat het probleem op 1 januari bij hen gemeld is, en dat ze op Facebook hier ook een bericht over hebben geplaatst.

"De volgende dag is een poging gedaan dit te verhelpen. De kastveiligheid bleek niet te kunnen worden ingeschakeld. Dit wijst op een kabelbreuk of een storing in een van de vele kabellassen", vertelt woordvoerder Yolanda van Helmond.

Een meetwagen moest op locatie komen om te achterhalen waar de breuk of storing zit. Alleen door drukte bij de meetdiensten is dit er nog niet van gekomen, aldus Van Helmond. Gister zou de meting zijn uitgevoerd en naar verwachting zou de storing ook zijn opgelost. Meerdere inwoners van Lutjebroek laten alleen weten dat het nog steeds pikkedonker is in de straat.