NH Sport Kort | Betsema wint in Zonnebeke, Telstar vandaag op bezoek bij FC Dordrecht

"Mijn kinderdroom is werkelijkheid geworden." De 18-jarige Stijn van der Schaaf heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Boston Red Sox. Zijn club HCAW meldt dat hij in maart op het vliegtuig naar Florida stapt. Van der Schaaf slaat de college-stap over en gaat in het opleidingsteam van de Red Sox spelen. "Dit is wat ik altijd wilde."