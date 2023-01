NH Sport Kort | Betsema wint in Zonnebeke, zege voor AFC bij IJsselmeervogels

Denise Betsema heeft vandaag haar tweede seizoenszege geboekt. De veldrijdster van Texel won met overmacht de Exact Cross Zonnebeke. De 29-jarige Betsema reed in al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en kwam solo over de streep. Voor Betsema was het de eerste overwinning sinds 29 oktober 2022, toen ze de Superprestige Ruddervoorde op haar naam schreef.