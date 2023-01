Subsidie voor verduurzaming woningen in Hoorn binnen paar dagen op

Inwoners van Hoorn konden vanaf 15 januari een subsidieaanvraag indienen voor het verduurzamen van hun woning. De gemeente had daarvoor in totaal 100.000 euro ter beschikking gesteld. Maar de pot is leeg, binnen vijf dagen was het geld alweer op.

Het budget maakt onderdeel uit van het programma 'Duurzame Stad', een plan om van Hoorn een energieneutrale stad te maken in 2040. Met de subsidie wil de gemeente het makkelijker en aantrekkelijker maken voor inwoners om geld te investeren in het verduurzamen van hun woning.

Maar tijd om na te denken was er niet. Op 20 januari waren er al zo'n 500 aanvragen binnengekomen en was de subsidiepot alweer leeg. "Vanwege de hoge energieprijzen nemen steeds meer inwoners maatregelen om hun woning te verduurzamen", vertelt woordvoerder Lisa Beerepoot.

Horinezen konden aanvragen indienen voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, dubbelglas, koken op inductie, zonnepanelen of groene daken. Ze kregen dan een deel van het bedrag vergoed, met een maximum van 500 euro bij één maatregel en 750 euro bij twee maatregelen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]