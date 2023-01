Geen sneeuw maar wel mist: tot vanavond code geel door mist en slecht zicht

Het sneeuwt dan misschien niet meer, maar dat betekent niet dat het voorbij is met de weeralarmen in Noord-Holland. Het KNMI waarschuwt tot negen uur vanavond voor gladheid door bevriezing en voor plaatselijk dichte mist.

Code geel voor dichte mist wordt afgegeven als het zicht minder dan 200 meter is. In het geval van vanmorgen is dat plaatselijk: een verslaggever in Heerhugowaard meldt dat het daar erg mistig is, maar in Haarlem is er niets van te merken.

Het KNMI trekt de code naar alle waarschijnlijkheid om 21.00 uur weer in.

Gladheid

Na de sneeuw - en in de kuststrook regen - van gisteren is er veel nattigheid op straat blijven liggen. Omdat het vannacht en vanmorgen vriest, bestaat er een kans dat het op sommige plekken erg glad is. Volgens het KNMI zal de gladheid rond zondagmiddag weer verdwijnen.