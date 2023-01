Veel frustratie bij Mbuyamba en FC Volendam na harde tik: "Er gaat te veel fout"

In heldere taal gaf Xavier Mbuyamba aan dat FC Volendam zeer matig voor de dag kwam tegen Excelsior. Op Woudestein verloren de Volendammers met 2-0. "Na de vorige twee wedstrijden is dit heel frustrerend."

Volendam loste geen schot op doel tegen de Rotterdammers. "We creëerden veel te weinig. Er zat ook veel druk op. Qua punten konden we een grote inhaalslag maken. Daarom is het heel jammer dat we het nu niet konden laten zien", aldus een aangeslagen Mbuyamba na afloop.

"Na zo'n nederlaag wil je het snel weer oppakken. Tegen Ajax kan er van alles gebeuren" FC Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba

Na de overwinningen tegen Cambuur (0-3) en RKC (2-1) was dit een bittere pil voor het elftal van Wim Jonk. Mbuyamba: "Voor elke wedstrijd ben je gemotiveerd. Na zo'n nederlaag wil je het snel weer oppakken. Tegen Ajax kan er van alles gebeuren. Je weet dat zij ook in een moeilijke fase zitten. Wij moeten vooral niet doen wat we vandaag deden en dan moet het vanzelf weer goed gaan komen." Tekst gaat verder onder de video.

Xavier Mbuyamba hoopt de draad tegen Ajax weer op te pakken - NH Sport

FC Volendam-trainer Wim Jonk baalde van het niveau wat zijn ploeg vandaag op Woudestein op de mat legde. "Aan de bal brachten we veel te weinig. We hebben te weinig lef getoond en hadden geen rust aan de bal. We staan nu op een positie die degradatie betekent. Wij moeten elke keer vol aan de bak. Excelsior deed het vandaag op alle fronten beter. We hebben ons te te veel het kaas van het brood laten eten", aldus Jonk. Altijd druk Volgens Jonk zat er tegen Excelsior niet meer druk op dan in andere wedstrijden. "Wij voelen elke wedstrijd de druk. We staan op een plek dat je punten moet halen. Je moet knokken voor elk punt, in elk duel. Vanavond heb je gezien dat als je er net niet staat dat je dan wordt afgedroogd, ook tegen een concurrent zoals Excelsior."

Wim Jonk: "Als je er niet staat, dan word je afgedroogd" - NH Sport

