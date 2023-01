Raak de Vlag met Mitch Apau: "Tjongejonge, ik ben gewoon moe"

Rots in de branding bij Telstar dit seizoen is Mitch Apau. De 32-jarige Amsterdammer streek afgelopen zomer neer in Velsen-Zuid na vele clubs, landen en kampioenschappen. We spreken met de goedlachse voetbalavonturier af voor een potje 'Raak de Vlag'. "Tjongejonge, ik ben gewoon moe."