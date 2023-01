Mogelijk openbare toiletten in Amsterdam waar je 's avonds voor moet betalen

De gemeente Amsterdam trekt de komende jaren vier miljoen euro uit voor extra openbare toiletten in de hoofdstad. Die moeten onder andere toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. Ook wordt er onderzocht of het 's avonds en 's nachts betaald moet worden voor de wc's, om zo vandalisme te voorkomen.

In de begroting van 2022 werd er besloten om te investeren in extra toiletten in parken en andere recreatielocaties. Afgelopen december stemde het college in met het kredietbesluit en ook met de eisen die moeten worden gesteld aan de wc's. Naast dat deze voor iedereen toegankelijk moeten zijn, moeten de toiletten ook zelfreinigend zijn én bij het Amsterdamse straatbeeld passen.

Ook kijkt de gemeente naar mogelijke betalingen voor het gebruik van de toiletten. "Ervaring uit Amsterdam en andere steden leert dat het vragen van een klein bedrag voor het gebruik van het toilet het risico op misbruik en vandalisme sterk beperkt", schrijft wethouder Melanie van der Horst (Openbare ruimte) in een brief aan de gemeenteraad. Hoeveel het toiletgebruik uiteindelijk moet gaan kosten, wordt nog bekeken.

De gemeente verwacht dat in het eerste kwartaal van dit jaar de volledige aanbesteding doorlopen gaat worden. De eerste toiletten zouden dan eind dit jaar moeten worden geplaatst. Om hoeveel wc's het gaat wordt na de aanbesteding bepaald. De locaties waar ze komen gaat in overleg met de Dagelijks Besturen van de stadsdelen.