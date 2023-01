Veel creatieve helpende handen voor mozaïek op 'sociale bank' in Heerhugowaard

In september moet-ie af zijn en dat gaat met alle vrijwillige hulp vast en zeker lukken: de eerste social sofa van Dijk en Waard. De met mozaïek ingelegde bank moet sociale verkilling tegengaan; een plek waar mensen een praatje met elkaar maken, en komt op het Waardse Coolplein te staan.

Een oproep voor hulp bij het maken van de bank vond veel gehoor. Inmiddels zijn er genoeg helpende handen en sindsdien is het gezellig druk met creatieve vrijwilligers in het atelier van Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, aldus mediapartner Dijk en Waard Centraal.