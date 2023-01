Amerikanen ontroerd door herdenking vliegtuigcrash Midwoud: "Speciaal om hier te zijn"

De Amerikaanse gasten bij de herdenking van de vliegtuigcrash op 20 januari 1945 in Midwoud waren ontroerd door de bijeenkomst. Het was vandaag precies 78 jaar geleden dat bijna de volledig bemanning van de bommenwerper 'Lucky Lady' om het leven kwam toen het vliegtuig neerstortte in een weiland.

Aan het begin van de herdenking lopen de Amerikanen met andere betrokkenen en groep 8 van basisschool de Koet het weiland in. Op de plek wordt uitgemeten hoe groot de B17-bommenwerper was.

Uitgever en filmmaker Peter Sasberg verdiepte zich in het verhaal, en de crash die het overgrote deel van de bemanning van Squadron 728 fataal werd.

Op de weg terug uit Duitsland wordt het vliegtuig geraakt door afweergeschut. De bemanning probeert nog terug te vliegen, maar hun thuisbasis in Engeland halen ze niet. "De motoren vielen uit en vervolgens kwam er nog een explosie achteraan. Ze waren kansloos. Jongens van wie de meesten pas 19 jaar oud waren."

Parachute vast aan vleugel

Terwijl het vliegtuig daalt probeert één bemanningslid uit het vliegtuig te springen. Alleen blijft hij met zijn parachute haken aan de achtervleugel en overlijdt nog voor de crash. Piloot Cecil Belton redt het wel, maar de overige zes bemanningsleden zitten als ratten in de val.

Ze cirkelen boven de boerderijen van het West-Friese dorp. Een boer die bezig is hout te hakken ziet het vliegtuig honderd meter boven hem scheren richting het weiland achter zijn woning. Luttele seconden later stort het vliegtuig neer. "De bemanningsleden konden er niet meer uit en zijn verbrand."

Verzetsstrijder zoekt piloot

De geruchtenmachine gaat snel. Verzetsstrijder Maarten Meurs uit Oostwoud hoort dat er een overlevende moet zijn en gaat op zoek. "Hij stapte op zijn fiets en heeft de piloot gevonden. Hij heeft hem weggebracht naar Zwaagdijk. En van daaruit is hij uiteindelijk weer teruggegaan naar de Verenigde Staten", vertelt Hans Meurs, de zoon van de verzetsstrijder.

Hij is trots op het werk van z'n vader, die er zelf nooit over wilde vertellen. "Hij heeft etensbonnen gestolen, identiteitskaarten vervalst en deze man dus gered. Als ik ernaar vroeg zei hij: 'dat hoef je niet te weten, het is niet belangrijk'. Maar als ze mijn vader hadden gepakt, had hij doodgeschoten kunnen worden. Dat is godzijdank niet gebeurd, want dan had ik hier niet geweest."

Amerikanen krijgen origineel staartwiel

Enkele spullen van de Lucky Lady zijn bewaard of teruggevonden. Zo vond een jongetje tijdens het graven een vizier van het kanon waarmee werd geschoten. En ook het originele staartwiel is er nog. De Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud overhandigde dat aan de twee aanwezige Amerikanen.

Zij zitten in hetzelfde Squadron, 728, waar ook de bemanning van het gecrashte vliegtuig onderdeel van uitmaakten. En ook al zijn ze nog jong, de herdenking maakt indruk. "Het is heel speciaal, ontroerend en emotioneel", vertelt Kyle Harris. "We zijn heel trots op de verbinding die we als squadron hebben met die uit de Tweede Wereldoorlog. Het is ook ontroerend om te zien hoe deze gemeenschap deze bemanning eert."

Het staartwiel van de Lucky Lady gaat mee naar de Verenigde Staten. Daar krijgt het een plek op de basis van het squadron in een speciale herdenkingsruimte.