Samen leven met dementie: project 'Uit Je Zorg' gelanceerd in de IJmond

Uit Je Zorg is een uniek project in de IJmond, waar mensen die met dementie te maken hebben aan hebben meegewerkt. Het project is net gelanceerd, en dat gaat gepaard met voorproefjes van activiteiten die in de toekomst georganiseerd worden.

Dieneke Smit is initiatiefnemer van Uit Je Zorg. Als eigenaresse van de Reigershoeve, een zorgboerderij in Heemskerk voor mensen met dementie, weet ze hoe fijn het is voor deze groep mensen om in contact te zijn en te blijven als dementie speelt in je leven.

Ze vertelt waarom het juist nu belangrijk is dat er aandacht is voor mensen die leven met dementie. Dat gaat dus niet alleen om de mensen die de diagnose hebben gekregen, maar ook om mensen in hun directe omgeving.

Smit: "We denken dat mensen met dementie en hun naasten het best moeilijk hebben thuis. Mensen moeten steeds langer thuis wonen en hebben steun nodig van elkaar. Niet alleen van wat zorgaanbieders te bieden hebben. Ze hebben zelf heel veel kennis om elkaar hierbij te helpen. Je weet dan als geen ander hoe het is als je in hetzelfde schuitje zit."

Proeverijen

Dieneke vertelt welke activiteiten er georganiseerd worden de komende tijd. "De zingcirkel. Daar zijn mensen met dementie en hun naasten met elkaar aan het zingen. Het gaat om samen plezierige activiteiten doen. We bieden ook een schilderworkshop aan en er wordt een dansworkshop gegeven."

Dieneke roept mensen die met dementie te maken hebben op om een bezoek te brengen aan de website van Uit Je Zorg IJmond. "Zo kunnen ze zich verenigen. Ze kunnen dan samen kijken hoe ze elkaar kunnen helpen."