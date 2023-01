Mopshond binnenkort verboden? "Goedkoop, mooi en gezond gaan niet samen"

Landbouwminister Piet Adema wil doorgefokte honden- en kattenrassen verbieden. Zo mogen katten met dubbelgevouwen oren en honden die lijden door hun uiterlijk niet meer worden gehouden. Dat schrijft de minister aan de Tweede kamer. Een houdverbod betekent automatisch een handels- en importverbod. En daar wringt het volgens enkele inwoners van onze provincie.

Mopshonden - NH Nieuws

Het houden van honden met een korte snuit is, als het aan minister Adema ligt, binnenkort verboden. Hij wil extra maatregelen nemen om het houden van dieren die door hun uiterlijk lijden verder tegengaan. In 2014 werd er al een fokverbod ingesteld voor hondjes die last hebben van ademhalingsproblemen. Vijf jaar later is dit verbod aangescherpt en mogen honden honden met een snuit korter dan de helft van hun schedel niet meer worden gefokt. De minister wil het liefst dit soort hondjes weren in reclames, advertenties en op sociale media.

"Vaak zijn het illegale hondjes die voor een slecht imago zorgen" Jolanda van Jelgershuis, oud-fokker van mopshonden

Jolanda van Jelgershuis uit Beverwijk fokte tot 2014 mopshondjes. Ze schrikt als ze hoort dat de minister haar 'kindjes' gaat verbieden. "Ik heb jarenlang nestjes met mopshondjes gehad en die waren altijd gezond. Zo zorgden wij ervoor dat onze teefjes maar vier nestjes in hun leven kregen. Het ging ons puur om het schattige ras en niet om de verdiensten. Mijn man en ik vonden het belangrijk dat ze gezond waren. Wij zorgden voor goede bloedlijnen en hadden zelfs een Australische reu naar Nederland gehaald om voor nageslacht te zorgen. Ik heb nu nog een hondje van 12 jaar, zijn moeder is 14 jaar geworden. Dat zegt wel iets over de fitheid van onze hondjes." Slecht imago Dat de minister toch met een verbod komt wil ze niet. "Maar aan de ene kant snap ik het wel, want je ziet veel mopshondjes die ademhalingsproblemen hebben. Vaak zijn het hondjes uit het buitenland, Zuid- en Oost-Europese landen. Fokkers in Nederland moeten aan strenge eisen voldoen, anders krijg je echt geen stamboom. Vaak zijn het die illegale hondjes die ziek zijn en voor een slecht imago zorgen. Dat die worden verboden vind ik alleen maar een goede zaak."

"Het riekt naar rassendiscriminatie" Mevrouw Krysisix, houder van mopshonden

Mevrouw Kruysisix uit Zaandam heeft zelf een aantal mopshonden. Zij denkt dat minister Adema met zijn wetsvoorstel geen kans van slagen heeft. "We hebben het eerder gezien met de pitbull, dat fok- en houdverbod hield ook geen stand. De rechtbank heeft dit verbod destijds teruggedraaid en dat gaat met dit voorstel ook gebeuren. Als het op Europees niveau wordt verboden gaat het hem lukken, maar ik weet dat men het in veel andere landen niet zo nauw neemt met de fokregels. Het riekt opnieuw naar rassendiscriminatie." Goedkoop, mooi en gezond gaat niet samen "Ik heb nog enkele mopshondjes thuis, die zijn al ouder dan 10 jaar en nog gezond. Ik heb weleens een nestje van vijf pups gehad. Vier waren er helemaal gezond, een jonkie had last van zijn reukorgaan. Wij hebben dat reutje laten opereren en daarna was hij gezond. Als mensen bij ons een hondje kochten, kregen ze een stamboom mee, Alleen dan weet je dat je een gezond hondje hebt gekocht. Daar staan wij voor in." Over mensen die een hondje importeren is zij minder enthousiast. "Die mensen willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Goedkoop, mooi en gezond, maar dat gaat vaak niet samen. Zij verpesten het eigenlijk voor ons. Daardoor krijgt zo'n hondje een slechte naam, maar voor onze rashonden is dat onterecht."

"Veel ellende komt van geïmporteerde honden" Keurmeester Rony Doedijn

Internationaal keurmeester Rony Doedijn van de Vereniging van Houden van Honden denkt niet dat de minister deze wet door het parlement kan loodsen. Hij ziet Nederland wel als gidsland een Europees balletje opgooien. "Wij geven in Nederland geen stamboom aan honden die niet gezond zijn. Wij zorgen er juist voor dat Nederlandse pups aan alle door het ministerie gevraagde eisen voldoen", vertelt hij. Ellende van honden van buitenaf "Wat we wel vaak zien is dat Nederlanders in andere landen hun hondje kopen. Over de gezondheid van die dieren durven wij garantie te geven. Veel ellende komt juist van honden van buitenaf. Ik zou het niet terecht vinden als het houden van bijvoorbeeld mopshonden wordt verboden. Volgens mij is zo'n verbod in Europees verband niet haalbaar. Dat de minister aan de gezondheid van dit soort dieren denkt, is natuurlijk alleen maar goed te noemen."

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat huisdieren in Nederland niet mogen lijden onder hun uiterlijk. Hij neemt het advies over van dierenartsen en dierbeschermers die pleiten voor het verbieden van enkele hondensoorten die problemen hebben met (extreem) korte snuiten, waardoor zij ademhalingsproblemen hebben. Het gaat om hondensoorten als boxers, buldogs, maltezers en mopshonden. Ook katten met vouwoortjes mogen niet meer worden gefokt, omdat ze last van een bijbehorende kraakbeenafwijking kunnen krijgen. Dit houdverbod betekent volgens Adema automatisch ook een import- en handelsverbod in. De huidige dieren mogen blijven leven, maar daarna mogen er geen nieuwe komen.

De mopshond is van origine afkomstig uit China. In de zestiende eeuw is hij door Nederlanders naar het westen gebracht. Het dier was geliefd bij veel Europese vorsten. De schofthoogte van een mopshond ligt tussen de 30 en 35 centimeter. Het gewicht varieert van 5 tot 10 kilo. Het dier is vrolijk, charmant, aanhankelijk en zeer verdraagzaam van aard, ook met kinderen en andere honden. Waaks en agressief is hij niet, wel leergierig, eigenwijs en koppig.