Bobs miniaturen van historisch Purmerend roepen dierbare herinneringen op

Met café Bakker en de koehandel op de Koemarkt uit 1970 in miniatuur begon het succes van Bob Hartsuiker. Een jaar later en vele miniaturen van historisch Purmerend verder, is Bob een gevierd man. Hij is zelfs de eregast van de historische markt die wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Purmerend, morgen in de Beemster. "En dat voor een beveiliger met een hobby. Niet gek toch!", zegt Bob met gepaste trots.

Bob met het oude raadhuis van Purmerend in aanbouw.

De miniaturen, ook diarama's genoemd, roepen verhalen, herinneringen en geuren op. De reuring op de verdwenen veemarkt, de lucht van de openbare pisbakken naast café Bakker, de feestjes bij Vlaar. "Ik weet nog dat mijn oma en opa daar hun bruiloftsfeest vierden", vertelt Bob, die als jonge man zijn blaas vaak in het weekend leegde bij Bakker na een avondje stappen op de Koemarkt. Raadhuis De Koemarkt van Bob kreeg een plekje in het Purmerends Museum. En daar zijn ze zo blij met hem, dat hij nu in opdracht het oude raadhuis - het huidige museum - op schaal namaakt. "De directeur wil graag dat het eind januari af is. Dat gaat mij helaas niet lukken." En dat terwijl Bob momenteel vier dagen per week aan zijn hobby wijdt. "Omdat het zo goed gaat krijg ik steeds meer betaalde opdrachten. Kon ik mooi minder gaan werken als beveiliger en meer bouwen."

Bob werkt aan de gevel van het oude raadhuis. - NH Nieuws

Bob gaat heel secuur te werk en verdiept zich in de historische context. "Het moet allemaal kloppen, anders krijg ik kritiek. Zo kreeg ik te horen dat ik een gevelsteen boven een deur gemist had. Bleek die te zijn overgeschilderd." Hij vindt het geweldig dat zijn werk aanslaat. "Niet dat je het daarvoor doet, maar het is wel een eer." Bob is nog lang niet klaar. De vakman is ook bezig met vergane glorie, zoals Hotel Vergulde Roskam en het daarnaast gelegen garagebedrijf Lenselink. En dat allemaal in zijn werkkamertje. "Meer heb ik niet nodig. Heerlijk dit." De historische markt met Bob als eregast is zondagmiddag van 12:00 tot 16.00 uur te bezoeken in het dorpshuis van Zuidoostbeemster.