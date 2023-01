VV Alkmaar stelt herstart eredivisie uit door weersomstandigheden

VV Alkmaar zou vanavond de eredivisie vrouwen hervatten, maar door de slechte weersomstandigheden is het veld in Alkmaar onbespeelbaar geworden. De wedstrijd tegen sc Heerenveen is dan ook afgelast. De wedstrijden van Telstar Vrouwen en Ajax Vrouwen gaan voorlopig wel door.

Alkmaar ging de winterstop in als nummer negen van de competitie. Trainer Mark de Vries zag na de eerste seizoenshelft dat zijn team vooral moeite had met scoren. "We trainen veel op afronden en doelpunten maken. Daar zie ik de problemen niet. Het lukt helaas in de wedstrijden nog niet, maar ik maak me nog geen zorgen. We creëren in ieder geval de kansen om te scoren." De kans om dat in de tweede seizoenshelft te laten zien, laat dus nog op zich wachten.

Telstar en Ajax

Wanneer Alkmaar en Heerveen de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet duidelijk. De Witte Leeuwinnen nemen het in een thuiswedstrijd op tegen Excelsior Rotterdam. Ajax krijgt ADO Den Haag op bezoek. Beide wedstrijden beginnen om 19.30 uur.