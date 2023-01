Parkeerkaartje betalen met pinpas laat in veel parkeerautomaten in Gooise Meren op zich wachten

Bij tientallen automaten in de gemeente Gooise Meren moeten automobilisten voorlopig muntgeld of een parkeerapp gebruiken. Het is op den duur zeker wel de bedoeling dat alle apparaten voorzien zijn van een pinmogelijkheid. Hoe lang het duurt voordat je overal je pinpas of mobiel kunt gebruiken, is nog onduidelijk.

Veel parkeerders kijken vreemd op als ze constateren dat ze niet kunnen betalen met hun pinpas of mobiel. Bij tientallen automaten in Gooise Meren kunnen zij alleen muntgeld of een parkeerapp gebruiken. Dat komt omdat de meeste automaten technisch gezien nog niet zijn uitgerust om met de plastic kaart te betalen. Wie er niet op berekend is om munten in de automaat te gooien, moet een stuk lopen naar een automaat waar dat wel kan.

Op best veel plekken kan de pinpas niet gebruikt worden. Volgens de gemeente gaat het in totaal om 32 automaten. Ondertussen neemt het aantal automaten waar de parkeerders met hun kaart kunnen betalen wel toe. De teller staat inmiddels op 28.

Nieuw parkeersysteem

"Het uiteindelijke doel is om bij elke parkeerautomaat pin betalen mogelijk te maken", laat de gemeente weten. Maar het gaat nog wel even duren voordat alle automaten die betaalmogelijkheid hebben. Dat komt ook doordat de volgende stap in het vernieuwen van het parkeersysteem nog gezet moet worden. Dat kan pas als de politiek de nieuwe parkeerregels heeft vastgesteld.

Dat de gemeente nu met een update komt, heeft alles te maken met vier vragen van de lokale fractie van GroenLinks. De coalitiepartij verbaasde zich er in september 2022 al over dat je in Gooise Meren op veel plaatsen alleen met muntgeld kan betalen, zoals in Bussum op de Brinklaan, de Huizerweg en de Nieuwe Spiegelstraat (zie foto). Van het college wilden ze weten wat nu het plan is om digitaal te kunnen betalen bij de parkeerautomaten.