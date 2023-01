Eerste paal geslagen voor vernieuwbouw stadhuis Hoorn

De eerste paal van de uitbreiding van de vernieuwbouw van het stadhuis in Hoorn is vanmiddag geslagen. De grootscheepse renovatie, die niet zonder slag of stoot tot stand kwam, duurt tot de zomer van 2024.

"Het is een bijzonder moment vandaag", vertelt wethouder Arthur Helling terwijl de eerste paal de grond in gaat. Voor de uitbreiding moeten er in totaal 115 heipalen in, die de komende week worden geslagen.

Het pand wordt volledig duurzaam en circulair vernieuwd en is straks helemaal gasloos. Het bestaande deel is een gemeentelijk monument en zal qua uiterlijk niet veranderen. Daarnaast komt nog een nieuw deel, die zal gebouwd worden in de stijl van het bestaande ontwerp.

Tijdens de werkzaamheden zijn inwoners welkom in het tijdelijke pand, dat is in het gebouw van de Rabobank aan de Nieuwe Steen 29.

Uitdagingen

Tot nu toe verloopt alles dus volgens plan. Maar er zijn nog wel twee grote uitdagingen: de beschikbaarheid van materialen en de prijs daarvan, zo laat de gemeente weten. Als alles voorspoedig loopt, moet het vernieuwde stadhuis in de zomer van 2024 weer open gaan. "Over anderhalf jaar kunnen we iedereen weer ontvangen in een fris en modern stadhuis", aldus wethouder Helling.