Volendammers domineren muziekprogramma RTL: ''Ze kunnen het echt allemaal hè!''

Kijkers van DNA Singers zijn lyrisch over de optredens van de Volendammers Robert, Sam en Patrick. In de allereerste aflevering van dit muziekprogramma schitterde Patrick Schokker, de neef van Monique Smit. Gisteren waren Robert en Sam aan de beurt, de broers van zanger Nick Schilder. Ook zij bewezen dat de meeste Volendammers een gouden strot hebben. Vandaag reageren de broers op het succes.

Nick en zijn broers tijdens hun optreden in het muziekprogramma DNA Singers. - DNA Singers | RTL

Gebroeders Schilder Gisteren was het de beurt aan de broers van Nick Schilder om te zingen in DNA Singers. Op Twitter raakte kijkers niet uitgesproken over het optreden dat Nick met zijn broers gaf. Zanger Jaap Reesema noemde het optreden 'bizar goed' en Art Rooijakkers klapte daar nog eens overheen: "Volgens mij is hier een muzikaal trio ontstaan." Robert Schilder vertelt dat ze alleen maar positieve reacties krijgen. "Ik heb al diverse mensen aan de deur gehad die mijn vest wilden lenen." Jaap Reesema riep wat alle kijkers dachten: "Ze kunnen het echt allemaal hè!'' Sam en Robert hebben het optreden zelf ook al even gezien. "Jezelf terugkijken is best nog wel een dingetje. Ik vond dat spannender dan de opnames zelf." Na het zien van de beelden was Robert zelf ook niet ontevreden. "Het optreden ging lekker. Ik vond vooral het liedje met z'n drieën leuk. Het is grappig om eens met zijn drieën op het podium te staan en te horen hoe de stemmen samen kwamen."

''Nick is tegenwoordig natuurlijk zzp'er. We moeten die jongen ook een beetje exposure geven'' Robert Schilder

Het was zeker niet de eerste keer dat Robert en Sam op het podium staan. "Sam en ik treden al sinds jaar en dag op met onze band Almost Famous." Door dit optreden in DNA Singers komen er nu extra aanvragen binnen bij de broers. Sam en Robert hebben een deelname wel even in overweging genomen. "Maar Nick is tegenwoordig natuurlijk zzp'er. We moeten die jongen ook een beetje exposure geven," grapt Robert Schilder.

Patrick Schokker en Monique Smit

Patrick Schokker en Monique Smit DNA Singers | RTL

Ontelbaar veel appjes In de allereerste aflevering van DNA Singers was het ook al een Volendammer die het hart (en de oren) van de kijkers voor zich won. Patrick Schokker, de neef van Monique Smit, zong het nummer Feeling Good van Muse, en dat voelde daadwerkelijk goed. Jeroen van Koningsbrugge adviseerde hem om meteen te stoppen met zijn werk als marketeer en wat te doen met zijn stem. Jeroen was niet de enige met deze mening. Na afloop van de show ontplofte de telefoon van Patrick, zo vertelt hij in een interview met Nieuw Volendam. "Ik kreeg ontelbaar veel appjes, ik ben honderden keren toegevoegd op Instagram. Ik zag mezelf in de Story en bij RTL Boulevard vroegen ze zich af waarom ik nog niet doorgebroken was." Naar aanleiding van DNA Singers heeft ook Patrick al wat aanbiedingen gehad voor gastoptredens. Het motiveert hem zeker om wat vaker te gaan zingen. "Maar om te zeggen dat ik echt nog zangambities heb: dat niet", zegt hij in hetzelfde interview.

In DNA Singers, gepresenteerd door Art Rooijakkers, treden familieleden van bekende Nederlanders op. Het is de taak van team captains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge om te raden van wie de kandidaat in kwestie familie is.