De Peiling: de overheid bemoeit zich te veel met onze huisdieren

Er zijn zo'n 2,9 miljoen huiskatten en de schattingen over het aantal zwerfkatten loopt uiteen. Zo'n 60.000 katten worden jaarlijks als vermist opgegeven. Het aantal katten waarvan de eigenaar onbekend is kost gemeenten een kleine 5 miljoen euro aan opvangkosten. De chipplicht moet er ook voor zorgen dat eigenaren makkelijker aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid om voor hun kat te zorgen.

Lichamelijk lijden

De minister pleit ook voor extra maatregelen om het houden van katten en honden die door hun uiterlijk lichamelijk lijden verder tegen te gaan. Daarbij doelt hij onder meer op mopshonden en katten met dubbelgevouwen oren. Het fokken van deze dieren is sinds 2014 al verboden, maar in de illegaliteit wordt er nog steeds in deze dieren gehandeld. De minister wil nu ook dat het in huis houden en tonen van zulke dieren verboden wordt.

Wat vind jij?

Ben jij het eens met de extra maatregelen voor katten en honden? Of bemoeit de overheid zich te veel met hoe wij met onze huisdieren omgaan?