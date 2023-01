Van opruiing verdachte klimaatactivist Lucas over arrestatie: "In de boeien afgevoerd"

De Castricumse Lucas Winnips (47) is gisterochtend in Castricum opgepakt voor het willen organiseren van een wegblokkade op de A12. Inmiddels is de klimaatactivist van Extinction Rebellion weer vrij, maar hij wordt aangeklaagd voor onder meer opruiing. Ook heeft hij twee gebiedsverboden gekregen. "Al die klimaatactivisten worden monddood gemaakt", reageert zijn advocaat Willem Jebbink.

Na een urenlang verhoor wordt hij 's avonds weer vrijgelaten. Reden van zijn aanhouding is dat hij via Twitter een oproep deed om 28 januari mee te doen aan een wegblokkade op de Utrechtse baan. Doel van het protest is een stop op overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. "Jaarlijks wordt er 17,5 miljard euro uitgegeven om fossiel brandstofgebruik te stimuleren. Voor klimaatverbetering is dat maar 6 tot 7 miljard. Er gaat dus veel meer geld naar de oorzaak van de problemen dan naar de oplossingen."

Een 47-jarige inwoner van Castricum is vandaag aangehouden. Zie het zojuist gepubliceerde persbericht in de voorgaande tweet. De verdachte heeft opgeroepen om op 28 januari aanstaande de A12 te blokkeren uit protest tegen klimaatverandering. pic.twitter.com/OhW7nKvpKs

"Veiligheid heeft bij ons altijd de hoogste prioriteit", reageert Winnips. "We houden natuurlijk rekening met auto's, zodat ze er gewoon langs kunnen rijden. Tegen onze demonstranten zeggen we: pas in godsnaam op met oversteken."

Voor die gevaarlijke situatie houdt de actievoerder ook Rijkswaterstaat en politie verantwoordelijk. "De demonstratie werd ruim van tevoren aangegeven. Politie en Rijkswaterstaat wisten er dus van, maar sloten een tijdlang die weg niet af. Het is een taak van de politie dat we veilig gebruik kunnen maken van onze grondrechten. Hoe overlastgevend of vervelend we soms ook kunnen zijn."

Gebiedsverbod

Naast de vervolging heeft Winnips ook twee gebiedsverboden gekregen. "De eerste gaat om het deel van de A12 tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat is direct ingegaan." Het andere gebiedsverbod geldt voor een groter gebied in Den Haag. "Daar kan ik nog tegenin gaan en dat ga ik doen ook", aldus Winnips.

NH Nieuws stelde meerdere vragen over de aanhouding en de vermeende manier waarop dat ging. Ook wilden we weten waarom de klimaatactivist voor een verhoor niet eerst op het bureau is uitgenodigd. De politie in Den Haag doet daarover geen enkele uitspraak. "Vanwege de privacy van de betrokkenen kunnen wij inhoudelijk niet op de zaak ingaan."

'Belangrijk recht, niet absoluut'

Ook het Openbaar Ministerie (OM) laat weinig los over de zaak. "Vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht zijn belangrijke rechten, die ver reiken en ook door het OM verdedigd worden, maar zijn niet absoluut."

Het blokkeren van een snelweg of het oproepen daartoe is volgens het OM verboden. "Er bestaat een grens wanneer het bijvoorbeeld een gevaar voor verkeer oplevert. Maar de zaak zal aan de rechter worden voorgelegd om daarover uitspraak te doen."

