Ophef in H'meerse raad om 'verzwegen' bijtincident Badhoevedorp met twee kinderen

De Haarlemmermeerse gemeenteraad heeft burgemeester Schuurmans gisteravond bestookt met vragen over een bijtincident in Badhoevedorp op 2 januari. Een hond verwondde daarbij twee jongens, maar omdat actie vanuit gemeente of politie uitbleef, besloot de moeder van de slachtoffers de gemeenteraad aan te schrijven.

Agressieve hond (archiefftoto, niet de hond uit het verhaal) - AdobeStock

Niet alleen op straat, ook in de Haarlemmermeerse politiek maakt het bijtincident de tongen los: maar liefst zeven partijen zetten er - zoals D66-raadslid Carin Smand het verwoordt - hun tanden in en stelden er tijdens de raadsvergadering van gisteravond vragen over aan het burgemeester Schuurmans. "De raad kreeg een e-mail van een inwoonster van Badhoevedorp die ging over twee kinderen die door een loslopende hond zijn aangevallen, en vrij ernstig zijn verwond", opent Bert de Ruiter van BVNL het vragenvuur aan het adres van de burgemeester.

"Wat gaat u doen om de eigenaar aan te pakken?" Raadslid EEN Haarlemmermeer Hans Spijker

EEN Haarlemmermeer wil onder meer weten waarom de politie niet 'direct actie heeft ondernomen'. "En wat gaat u doen met dit bijtincident om de betrokken hond, en zeker ook de eigenaar aan te pakken?", aldus raadslid Hans Spijker. De VVD voegt daar de vraag aan toe of de eigenaar van de hond een aanlijn- en muilkorfgebod kan worden opgelegd. Uit de vraag van D66 blijkt dat er veel onvrede heerst over de manier waarop de betrokkenen na het incident zijn behandeld. "Is het college het met ons eens dat een bijtincident - hoe ingrijpend ook - geen aanleiding mag zijn voor een inwoner om zich tot de gemeenteraad te wenden, zodat er actie wordt ondernomen", vraagt raadslid Smand.

Aanlijn en muilkorfgebod "Het gaat naar omstandigheden goed met ze", stelt burgemeester Schuurmans de raad gerust. "Ze hadden pijn en zijn geschrokken, maar zijn herstellende." Niet alleen heeft ze gisteren een bezoek aan de slachtoffers gebracht, ook heeft ze de eigenaar van de betrokken hond een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd, vertelt ze. Dat zo'n gebod niet eerder is opgelegd, heeft te maken met procedures legt ze uit. "Er moet eerst een politieaangifte zijn, vervolgens moet er een rapport naar mij gestuurd worden, want ik moet dat besluit weloverwogen kunnen nemen, en dat heb ik gisteren ook uitgelegd aan de moeders en zonen." Onrust in Badhoevedorp In haar brief aan de raad over de 'heftige zaak' schrijft Schuurmans dat ze de foto's van de verwondingen van de slachtoffers 'met afschuw' heeft bekeken. "Ik begrijp goed dat dit bijtincident emoties oproept, tot onrust in Badhoevedorp heeft geleid en

er veel vragen leven over deze zaak." De slachtoffers hebben aangifte gedaan, zo blijkt uit de brief, al is dat niet naar tevredenheid verlopen. "Uit de e-mail en het gesprek dat ik gisteren met betrokkenen heb gevoerd, begrijp ik dat aangifteproces moeilijk is verlopen. Die zorgen zijn inmiddels met de politie gedeeld." De burgemeester benadrukt dat zij niet kan inschatten of de politie steken heeft laten vallen.

"Ze waren gewond en moesten naar de dokter voor behandeling" Politiewoordvoerder

De politie bevestigt dat bij een bijtincident op 2 januari twee jongens van 11 en 13 gewond zijn geraakt. ""Ze zijn aangevallen en gebeten toen ze op de fiets zaten", aldus de politiewoordvoerder. "Ze waren gewond en moesten naar de dokter voor behandeling." De exacte locatie van het incident geeft de politie niet prijs. Dat gaan we niet vermelden, want met die informatie is het terug te leiden naar de bewuste personen", verwijst hij naar de wens van de betrokkenen om anoniem te blijven. Klacht Over de klacht rond het 'moeizame aangifteproces' kan de woordvoerder niets zeggen. "De aangifte is gewoon in behandeling genomen."