In alle rust de mooiste natuurplaatjes schieten: "Gaat echt een wereld voor je open"

Veel mensen zijn dankzij corona de natuur gaan ontdekken. Met camera. Ronald van Wijk fotografeert al langer en op de website noordhollandseduinen.nl is te zien hoe prachtig onze natuur kan zijn. De sleutel voor een mooie foto volgens Ronald: "Tijd. Je moet er tijd in steken om bij het juiste licht eropuit te gaan en te dwalen. Kijken. De rust vinden om te zien wat er is." Natuurlijk Noord-Holland gaat met Ronald mee de duinen in en we bekijken enkele van zijn beste foto's.

Stuifduinen bij Schoorl. - Ronald van Wijk

Als we de duinen inlopen, net onder Bergen aan Zee, is de zon nog niet helemaal op. "Dit is wel een mooi uitzicht", zegt Ronald, "maar het levert geen bruikbare foto op. De lucht is prachtig blauw, maar het duin is nog donker. Op de foto wordt dat één donkere vlek." Even later komt de zon boven de bomen uit en is meteen duidelijk wat Ronald bedoelt. "Het zonlicht geeft nu veel meer diepte aan het landschap. Er zijn lichte en donkere plekken te zien: het leeft."

Twee icarusblauwtjes. - Ronald van Wijk

De foto met de twee icarusblauwtjes is een gelukstreffer. "Maar geluk overkomt je niet zomaar", zegt Ronald. "Ik besluit om te gaan zitten op een plek waar wat vlindertjes rondvliegen. Ik neem daar de tijd voor: zitten en kijken. En dan zie je het ineens. Ik ging op de grond liggen om een perspectief te hebben dat op gelijke hoogte is als de bloemknop waar de vlinders op zitten. Als ik was blijven staan, was het een hele andere foto geworden." Zie hieronder de hele uitzending van Natuurlijk Noord-Holland.

230121 1711 - Natuurlijk Noord-Holland - 84 - NH Nieuws

Ronald kent de mooiste plekjes van Noord-Holland. Dat hij werkt bij Landschap Noord-Holland is natuurlijk een voordeel. "Ik was al betrokken bij de natuur. Maar als je met een camera op stap bent en je neemt daar de tijd voor, dan gaat er echt een wereld voor je open. Kleuren komen tot leven." We staan naast een omgevallen boom waar Ronald heel nauwkeurig observeert hoe de kleuren van de bast, de mossen en de korstmossen samen bijna een abstract schilderij vormen.

Twee padden in een duinmeertje. - Ronald van Wijk

De foto van twee padden die paren in een duinmeertje is een wel heel letterlijk voorbeeld van kikvorsperspectief. "Ook voor deze foto ben ik op mijn buik gaan liggen naast het water. Als padden paren is er best veel beweging in het water, ze zitten achter elkaar aan. Op deze verstilde foto lijkt het water als een soort sluier te liggen over de onderste pad. Een prachtig moment gevangen in een beeld, omdat ik daar op het juiste moment was."