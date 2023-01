LIVE NH Sport met Excelsior - FC Volendam

Volle bak eredivisie voetbal vanavond op NH Radio. FC Volendam speelt in Rotterdam tegen Excelsior en kan bij winst een volgende stap op de ranglijst omhoog zetten. Verder blikken we uiteraard ook vooruit op de Klassieker Feyenoord - Ajax.

Na twee zeges op rij is het geloof en vertrouwen helemaal terug bij FC Volendam. De laatste plaats in de eredivisie is verlaten en als de ploeg van trainer Wim Jonk ook Excelsior bedwingt, vinden de Volendammers zich terug op de vijftiende plaats. Tegenstander Excelsior is de huidige nummer dertien.

Leo Beenhakker

In de eredivisie werd Excelsior - FC Volendam slechts vier keer gespeeld. Twee keer won de thuisclub, één keer stapte FC Volendam als winnaar van het veld. Dat was ook gelijk de laatste onderlinge confrontatie in de eredivisie. In het desastreus verlopen seizoen '84/'85 bezorgden André Wasiman en Hennie Meijer de ploeg van trainer Leo Beenhakker de winst (1-2). Van de vijftien duels daarna in de eerste divisie won FC Volendam er vier en gingen er liefst negen verloren.

Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden verzorgen het verslag vanaf Woudestein. De aftrap is om 20.00 uur. Uiteraard hoor je in NH Sport ook alles over de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De trainers Alfred Schreuder en Arne Slot komen voorbij, net als Pascal Jansen die zondag met AZ aantreedt tegen Fortuna Sittard.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Robbert van den Heuvel.

Eerste divisie

De Noord-Hollandse eerste divisionisten komen vanavond dus niet in actie. Telstar treft morgenmiddag aan de Krommedijk FC Dordrecht. De wedstrijden van Jong AZ en Jong Ajax staan voor maandagavond op het programma. De Alkmaarse beloften ontvangen Helmond Sport en de leeftijdsgenoten uit Amsterdam krijgen Roda JC op bezoek. Al deze wedstrijden kun je volgen via onze app, site en Twitter.