Marjolein gaat puinzooi thuis te lijf met opruimcoach: "Het is enorm bevrijdend"

Spullen, spullen en nog eens spullen. Soms is je huis zo vol, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Waar te beginnen? Opruimcoach Esther Seignette uit Hilversum helpt mensen om orde te scheppen in hun chaos. "Een opgeruimd huis geeft een ontspannen gevoel."

Bij Marjolein van Zoelen gaat het vooral om de kamer van dochter Rozemarijn (6). "Ik ben best een opgeruimd type en de rest van mijn huis is op orde, maar als het om de kinderkamers gaat, krijg ik een soort 'error' in mijn hoofd."

Hoe het dan anders kan? "Leg uit wat het doel is: een opgeruimde kamer. Vertel dat als ze ergens nooit meer mee spelen, ze het ook kunnen doorgeven aan een neefje of nichtje," aldus Esther. Daar zit echter wel een kleine kanttekening bij. "Vraag altijd eerst aan de ouders of ze zitten te wachten op extra speelgoed, haha."

In de kinderkamer bij Marjolein wordt overigens niets weggegooid zonder overleg met de dochter. "We hebben hier een krat met 'huiswerk', over dit speelgoed ga ik met mijn dochter praten of het naar een ander kindje mag," zegt moeder Marjolein.

Is alles gesorteerd, dan vraag je je af: wat kan er weg? Kan ik iemand anders blij maken met m'n spullen, kan ik iets verkopen of naar de kringloop brengen? "En als je het nog even niet weet, is dat ook helemaal goed," vertelt Esther.

Samen maken ze een plan: welke 'hoofdstukken' speelgoed zijn er? "We gaan nog niets opruimen of weggooien, maar we leggen alles soort bij soort," vertelt opruimcoach Esther. Lego bij Lego, alle stiften bij elkaar, de knuffels samen in een tas, alles wordt gesorteerd. "Je moet eerst overzicht hebben. Daarna ga je je pas afvragen: heb ik echt acht plamuurmessen of twintig kleurboeken nodig," aldus Esther.

De drempel is vaak heel hoog om een opruimcoach in de arm te nemen. "Mensen denken vaak: ik kan zelf toch wel mijn zolder opruimen? Ik heb alleen geen tijd. Als de kleine over een tijdje ook naar school gaat, dan heb ik tijd", vertelt Esther. Maar een jaar later is er nog steeds niets gebeurd. "Tegen de tijd dat ze mij bellen, is er al flink wat tijd overheen gegaan."

Er is schaamte, er is gêne, maar Esther wil graag iedereen geruststellen. "Ik heb het altijd erger gezien, maak je geen zorgen." Overigens mogen we van opruimcoach Esther niet het woord 'troep' gebruiken. "Het gaat om spullen, niet om troep. Door op te ruimen geven we de spullen weer hun waarde terug."