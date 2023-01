Avontuur Tallon Griekspoor eindigt in derde ronde Australian Open

Het Grand Slam-avontuur van Tallon Griekspoor in Melbourne zit erop. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor vannacht in de derde ronde van de Australian Open in drie sets van Stefanos Tsitsipas: 2-6, 6-7 en 3-6.

Het was voor het eerst in zijn carrière dat Griekspoor in de derde ronde van een Grand Slam stond. In de vorige ronde versloeg hij zeer overtuigend Amstelvener Botic van de Zandschulp. Tegen de als derde geplaatste Tsitsipas was Griekspoor niet opgewassen, zo erkende hij na afloop. "Zonde van het verlies, Maar Tsitsipas was net een niveautje te goed."

Centrecourt

Voor het eerst spelen op het centrecourt was ook even wennen. "De ruimte rondom de baan is een stuk groter. Ik had het idee dat mijn service en forehand minder effect hadden dan op de andere banen en ik daardoor minder 'gratis' punten kreeg. Dan is het gewoon vechten, positief blijven en hopen op iets van een kansje. En dat kansje kwam. Jammer dat ik er niet iets meer mee kon doen, want misschien had ik hem met het pakken van een set een beetje aan het wankelen kunnen krijgen", vertelde hij tegen het ANP. Voor Griekspoor betekende de verliespartij zijn eerste na zes zeges op rij.

Kwalificaties

Over twee weken speelt Griekspoor met het Davis Cup-team in Groningen tegen Slowakije. Midden volgende maand komt hij in Rotterdam in actie op het ABN AMRO-toernooi. Daar dient hij zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi, omdat hij aanvankelijk in het buitenland zou spelen en er geen wildcards meer over zijn.

Wereldranglijst

Door zijn goede prestaties maakt Griekspoor een flinke sprong op de wereldranglijst. Begin dit jaar stond hij net in de top-100, maar met een beetje geluk nestelt de huidige nummer 63 van de wereld zich bij de beste vijftig tennissers van dit moment. Maandag maakt de ATP de nieuwe ranglijst bekend.