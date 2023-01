Glibberen en glijden in de regio: meerdere auto's total loss na ongelukken door gladheid

De gladheid als gevolg van sneeuwval heeft sinds gisteravond in de regio tot meerdere ongelukken en vertraging geleid. Zo gleden er in Haarlemmermeer enkele auto's het water. Een andere automobilist bleef wel op het droge, maar van zijn auto is niet veel over.

Auto te water in Nieuw-Vennep - Inter Visual Studio

Het eerste ongeluk gebeurde gisteravond rond 20.30 uur in Nieuw-Vennep, kort nadat de eerste sneeuw van de avond was gevallen. De bestuurder van een pick-uptruck verloor op de Rijnlanderweg de controle over zijn auto, gleed zo'n 50 meter door en ramde vervolgens een muurtje. De automobilist raakte naar verluidt niet gewond, maar zijn auto was door de klap total loss en moest worden geborgen. De sloot in Een paar uur later ging het ook mis op de Getsewoudweg, iets verderop in Nieuw-Vennep (zie foto hieronder). Om 1.00 uur gleed daar een auto een naastgelegen sloot in. De bestuurder kon zijn auto ongedeerd verlaten, zo laat een getuige aan NH Nieuws weten. Tekst gaat door onder de foto.

Auto te water in Badhoevedorp - Inter Visual Studio

Het volgende ongeluk gebeurde een uur later - rond 2.00 uur - op de Hoofdweg in Lijnden. Daar reed een automobilist een verkeersbord uit de grond, en kwam vervolgens in een naastgelegen sloot terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder erg is geschrokken, maar gelukkig niet gewond is geraakt.