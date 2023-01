Winters weer trekt over de provincie, strooiwagens en sneeuwschuivers wisselen elkaar af

Het kan glad zijn op de weg, daarom geldt in Noord-Holland code geel tot 14.00 vanmiddag, en van 20.00 uur vanavond tot 11.00 uur morgenochtend. NH weerman Jan Visser vertelt dat het glad kan blijven, omdat het vannacht gaat vriezen. In andere delen van het land waarschuwt het KNMI met code oranje vanwege de sneeuw.

Het weer zorgde vanmorgen niet voor lange files op de Noord-Hollandse wegen. "Op het piekpunt van de spits stond er vanmorgen zo'n 100 kilometer file door heel Nederland", vertelt Bart Audenaert, woordvoerder van de gladheidsbestrijding van Rijkswaterstaat. "We zien op dit moment zo'n 150 kilometer file vooral in het midden en zuiden van het land, waar ook de sneeuw valt of net is gevallen." Voor een normale ochtendspits is dat niet veel, maar op vrijdagochtend is er gemiddeld zo'n 25 kilometer file door heel het land.

De spitsstrook van de A9 was vanmorgen dicht tussen Heerhugowaard en Akersloot omdat het zo glad was. "We hebben vanmorgen enkele ongelukken gezien", vertelt Audenaert. "Maar het leverde niet heel veel hinder op. We blijven automobilisten wel waarschuwen. Vandaag en morgen blijft het winters weer." Audenaert vertelt dat Rijkswaterstaat de rijkswegen blijft strooien. "En als het gesneeuwd heeft, sturen we sneeuwschuivers." Rijkswaterstaat heeft door heel het land rond 12.00 uur al 7 miljoen kilo zout gestrooid is, op meer dan 70.000 kilometer weg.

Tekst gaat door onder de foto.