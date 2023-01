'Borrelen' met de politiek: Raadscafé brengt burger en politiek eindelijk dichter bij elkaar

Wat is er heerlijker dan dat de politiek eindelijk eens naar je luistert? Dat gevoel krijgen inwoners van Hollands Kroon steeds meer sinds raadsleden de dorpen langs gaan voor een vragenuurtje. Het Raadscafé heet het; informeel vragen en problemen voorleggen aan de politiek. De bedoeling is om raadsleden en burgers dichter bij elkaar te brengen. "Dit is veel prettiger, veel intiemer dan wanneer iedereen je in de raadszaal zwijgend aanstaart."

Het Raadscafé vervangt het inspreekrondje voor inwoners, voorafgaand aan de raadsvergadering, vertelt raadslid Sylvia Buczynski. "Het was altijd best onbevredigend, vonden we als raad ook. Ze kregen vijf minuten de tijd. Ze moesten heel formeel achter een spreekgestoelte staan om ons toe te spreken en wij werden geacht om ons mond houden."

Vrijer

Voor burgers ongemakkelijk en een forse drempel om het woord te voeren bij zo'n raadsvergadering, was het idee. Om die drempel te verlagen is het Raadscafé bedacht: Buczynski: "Het is veel gemakkelijker als je het in een informele setting plaatst. Dan voelt iedereen zich beter op zijn gemak en vrijer om zich te uiten. We krijgen nu juist ook meer informatie waardoor we beter besluiten kunnen nemen."

Tekst gaat door onder de reportage over het Raadscafé van Hollands Kroon.