Druk op personeel kinderopvang brengt steeds meer risico's: "Wachten tot het écht misgaat"

De personeelstekorten in de kinderopvang lopen hoog op. Al anderhalf jaar lang hebben ook kinderdagverblijven moeite met het rond krijgen van het rooster. En de gevolgen daarvan worden steeds groter: "Het zorgt echt voor afname van kwaliteit", zegt Gjalt Jellesma van Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

"Mijn kind heeft gelukkig nog geen last van verlatingsangst", begint een moeder als we haar vragen naar het personeelstekort. Opvanglocaties moeten namelijk steeds vaker wisselen in begeleiders voor de groep. Freelancers of medewerkers van andere locaties moeten worden ingezet. Maar niet alleen dat, ook is er een verruiming geweest in het aantal stagiairs dat voor een groep mag staan.

Ook het überhaupt vinden van een plek in de stad is lastig voor veel ouders. "We hebben drie maanden moeten zoeken, en wonen hier nu twee kilometer vandaan, niet heel praktisch", vertelt een moeder die haar dochtertje net bij de crèche heeft afgezet.

Vier ogen na Robert M.

Dertien jaar geleden kwam de manier van werken op kinderdagverblijven op een afschuwelijke manier in het nieuws. Robert M., toen werkzaam bij kinderdagverblijf 't Hofnarretje, had tientallen jonge Amsterdamse kinderen misbruikt, onder andere bij deze crèche. Hij kon dit doen omdat hij vaak alleen verantwoordelijk was voor een groep.