Rechtbank in Amsterdam houdt 25 dagen zittingen die maximaal een kwartier duren

In de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid vinden in januari en februari op 25 dagen zogeheten bulkzittingen plaats. Die zittingen duren maximaal vijftien minuten.

De Amsterdamse rechtbank heeft zittingen uitgekozen die daadwerkelijk in maximaal een kwartier tijd behandeld kunnen worden. Advocaten en verdachten worden vooraf op de hoogte gebracht. "Beknoptheid, voortvarendheid en tegelijk ook recht doen aan de belangen van verdachte, advocatuur en benadeelde zijn bij deze zittingen altijd het uitgangspunt", laat de rechtbank weten.

In december is er al met een bulkzitting geoefend. Het merendeel van de advocaten was volgens de rechtbank positief over de korte duur van de zittingen. Er blijven wel evaluaties met advocaten plaatsvinden.

De reden voor het houden van dit soort korte zittingen is volgens de rechtbank 'tegemoetkomen aan de maatschappelijke vraag om strafzaken niet op de plank te laten liggen maar binnen een redelijke termijn af te doen'.