Bijna álles mag tijdens Haarlems judotoernooi de Kiloknaller: "Hier gelden de oude regels"

De Kiloknaller is een knotsgek judotoernooi met internationale allure, georganiseerd door de Haarlemse judoclub Kenamju. Knotsgek, omdat op dit toernooi bijna alles mag. Zo mogen tegenstanders 'poten pakken', is er een zogenaamde postzegelmat en strijden lichtgewichten tegen zwaargewichten.

Normaal strijden judoka's tegen elkaar in dezelfde gewichtsklasse, maar niet op de Kiloknaller. "Ieder team stelt vijf judoka's op die gezamenlijk niet zwaarder wegen dan 444 kilo", vertelt deelnemer Wessel van der Ploeg. "Je kan dus niet te veel judoka's zwaarder dan honderd kilo opstellen, want dan ben je als team te zwaar en mag je niet meedoen."

Elk team heeft enkele lichtgewichten zoals Wessel. "Ik weeg ongeveer 75 kilo. Voordat we de mat opstappen, bepalen we wie welke pot judoot, de tegenstander doet dat ook. Het is dus willekeurig tegen wie je moet." Zo kan je als lichtgewicht tegen een veel zwaarder iemand komen te staan. Dat overkwam Wessel de vorige editie van de Kiloknaller. Op deze video zie je hoe dat ging.

