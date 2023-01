Veel schade bij botsing N203 bij Uitgeest, weg is tijdelijk afgesloten

Twee auto's zijn vanavond, rond 18.00 uur, op elkaar gebotst op de N203 bij Uitgeest. De rijbaan is tijdelijk afgezet en verkeer wordt omgeleid.

Een inzittend kindje van een auto die ook moest stoppen door de botsing (hij zat niet in één van de beschadigde auto's) kreeg van een medewerker van Rijkswaterstaat een zogeheten 'traumabeertje' voor de schrik.

Wel meldt een woordvoerder dat 'er geen veilige ruimte voor de hulpdiensten om hun werk te doen', daarom is de complete rijbaan van de N203 afgesloten. Voor hoelang is niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder de politie is de oorzaak van het ongeluk nog niet bekend. De inzittenden zijn nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

