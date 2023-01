Studenten maken bezuinigen leuk: ''Het is een besparingsspel voor kinderen''

De inflatie heeft impact op veel gezinnen. Steeds meer mensen doen er alles aan om zuiniger te leven: korter douchen, plastic flessen inleveren en de verwarming een standje lager. Niet per se een gezellig onderwerp om met je kinderen te bespreken. Vijf studenten uit Purmerend en Hilversum brengen daar verandering in. Zij hebben een uniek besparingsspel ontwikkeld waardoor kinderen spelenderwijs leren bezuinigen.

De vijf studenten van de Hogeschool van Amsterdam kregen bij een keuzevak de mogelijkheid om een onderneming te beginnen. "We wilden een spel ontwikkelen dat ook maatschappelijk verantwoord is. Om ons heen merken we veel van de inflatie en daarom leek het ons een goed idee om hiermee aan de slag te gaan", vertelt de Purmerendse Leigh Segers, één van de bedenkers van het spel genaamd BespaarMino.

"Toen we het spel bedacht hadden zijn we met specialisten gaan praten, onder anderen met een pedagoog. Ze waren erg onder de indruk en vertelden ons dat dit zeker effect kan hebben", aldus mede-initiatiefnemer Damian Westerborg uit Purmerend.

Het educatieve spel is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het heeft wat weg van domino, maar in plaats van cijfers staan er 'inflatiemonsters' en 'bespaartips' op het kaartje. Een inflatiemonster versla je door er een passende bespaartip aan te koppelen. Zo kun je het watermonster verslaan met het kaartje waarop 'korter douchen' staat.

''Je hoort kinderen dan praten over 'pak een dekentje'' of ''steek de kaarsen aan''''

De studenten zijn met hun unieke spel bij een school geweest om het te testen. ''We hebben het toen met 25 leerlingen gespeeld,'' vertelt Leigh. Volgens Damian was het een groot succes "Er zaten kinderen tussen die het vier keer wilden spelen. Je hoort kinderen dan praten over 'pak een dekentje' of 'steek de kaarsen aan'.''