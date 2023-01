Celstraf voor man die voor tweede keer bommelding in vliegtuig deed, maar komt toch vrij

Voor zijn tweede valse bommelding in twee jaar tijd heeft R.H. vandaag van de rechtbank in Haarlem een 196 dagen onvoorwaardelijke celstraf gekregen. Die is even lang als z'n voorarrest: omdat de man aan wanen lijdt, moet hij vooral hulp krijgen, meent ook de rechter.

Toch lijdt hij aan wanen, zo is vastgesteld door psychiaters. En vanwege die wanen is hij geregeld op de vlucht, onder meer in Zuid-Amerika en India.

H. komt heel rationeel over, zo bleek twee weken geleden tijdens de zitting in de rechtbank. Hij is goed in staat de rechter uit te leggen dat hij onder invloed van alcohol - wat hij naar eigen zeggen zelden nuttigt - 'de kluts kwijtraakt'.

Toen hij op 13 juli aan boord van een Emirates-toestel een briefje aan een stewardess gaf waarop stond dat hij 'een bom voor de landing' bij zich had, had hij ook gedronken. Veel zelfs, uit verveling, omdat hij onderweg vanuit India lang op het vliegveld van Dubai moest wachten.

Direct sloeg de bemanning groot alarm. En omdat de piloot druk was met de communicatie met de marechaussee op Schiphol, moest de co-piloot het vliegtuig in z'n eentje aan de grond zetten. Dat lukte, waarna het vliegtuig werd doorzocht, maar niets werd gevonden: de bommelding was vals.

De aanklacht vanwege zijn psychische toestand. Ditmaal niet: "Dat er een strafbaar feit is begaan, is evident", stelde de officier van justitie twee weken geleden. Tegelijk vroeg hij zich af 'in hoeverre de verdachte strafbaar is'.

Behandeling

Hij eiste een voorwaardelijke celstraf van 54 dagen en een onvoorwaardelijke celstraf van de duur van H's voorarrest (ca. acht maanden), omdat H. na de uitspraak in een kliniek terechtkan om behandeld te worden voor zijn waanideeën.

De rechters gaan daar in mee. Ze vinden dat de man strafbaar is omdat hij voor paniek heeft gezorgd onder hulpdiensten en bemanning, en de veiligheid van de passagiers in gevaar heeft gebracht door alleen te landen.

Geen vliegverbod

Wel haalt de rechtbank nog iets van de voorwaardelijke straf af: 44 in plaats van 54 dagen. "Ik vind het voorwaardelijk deel redelijk", zegt zijn advocaat Berman over het vonnis, waar ze 'tevreden' mee is. De proeftijd van drie jaar vindt ze aan de lange kant, maar daar staat tegenover dat de rechter niet is meegegaan in een andere eis van het OM. "Geen vliegverbod"

Het vonnis houdt in dat de man nog tot 25 januari vastzit, en daarna wordt overgeplaatst naar een kliniek, waar hij zal worden behandeld.