Actie tegen leegstand winkelcentrum Wervershoof: Nancy wint half jaar huur

Trots is ze. Met haar plan om een tweedehandswinkel voor baby- en kinderkleding in Wervershoof te beginnen, wint Nancy een half jaar huur. Compleet gratis en broodnodig. Want met haar komst heeft het door leegstaand geplaagde winkelcentrum er wéér een (lokale) ondernemer bij. "Ik hoop dat we elkaar kunnen versterken."

Nancy in haar tweedehandswinkel - Michiel Baas / NH Nieuws

De kerstversiering hangt er nog en sporadisch trotseert een winkelier het overdekte winkelcentrum in Wervershoof. Maar voor de rest ligt het er verlaten bij. Terug naar 2012. Want sinds de komst van het winkelcentrum in Zwaagdijk, waar duizenden West-Friezen hun boodschappen doen, raakte dit winkelcentrum in het slop. De leegstand liep op, waardoor veel (kleine) ondernemers zich genoodzaakt voelden om ermee op te houden. Om het winkelcentrum wéér nieuw leven in te blazen, zette Stad & Co een actie op touw. Onder de noemer 'Win je winkel' kon iedereen met een nieuw idee een plan opsturen. Dat deed ook Nancy (38) uit Wervershoof, die een tweedehandswinkel voor baby- en kinderkleding wilde beginnen. Het was een idee waar ze al langer mee rondliep. "Ik heb jarenlang met mijn moeder op de kofferbakmarkt gestaan. Maar toen brak corona uit en lag alles stil." Toch bleef het kriebelen. Na een lange tijd thuis te hebben gezeten voor haar kinderen, was ze toe aan een nieuwe uitdaging. "Toen ik las over de actie voelde het als een teken: ik moest er iets mee doen." Een half jaar huur Zo gezegd, zo gedaan. En dus schreef ze een plan. "Al langer liep ik met het idee rond, dus dat stond in een mum van tijd op papier", zegt Nancy nu. Daarna gaat het heel snel. Begin oktober stuurt Nancy haar plan op, een maand later komt ze als winnaar uit de bus. Haar prijs: een half jaar huur. Maar de inrichting van de winkel is wél voor eigen rekening. Ze doet dan ook zoveel mogelijk gratis. De kasten, kledingrekken en een toonbank: ze worden allemaal via Marktplaats op de kop getikt. "Het ging opeens zo snel: op 1 december kreeg ik de sleutel en een maand later opende ik de deuren." En zo is Boetiek Groôs, zoals haar winkel heet, een feit. Ook hier zit een verhaal achter. Want Groôs betekent 'trots' in het West-Fries. "Ik ben dan ook enorm trots op het feit dat ik met mijn winkel een bijdrage kan leveren aan de samenleving en een beter klimaat. Dat ik de wereld een klein stukje mooier en schoner kan maken."

Winkelcentrum De Molenhoek ligt er verlaten bij - Michiel Baas / NH Nieuws

Inmiddels is ze al twee weken open. Hoe wordt er op haar komst gereageerd? "Wat we vooral als heel positief ervaren, is dat ze het echt een aanwinst voor het dorp vinden. Ze zijn blij dat er weer een winkel is, vooral een tweedehands. Die ontbreekt nog in Wervershoof." Aan interesse geen gebrek. Naast een kledingzaak, kapper, Poolse supermarkt en woonwinkel is Boetiek Groôs het nieuwe uithangbord. De rest staat leeg. "Ze weten mij goed te vinden. Ik krijg al veel kleding en speelgoed gedoneerd, tientallen zakken vol. Mijn man moet zelfs twee keer op en neer rijden", grapt ze. Het mooiste komt in de winkel te hangen. "Gaatjes en vlekken in kleding, daar heb ik niks aan. Met de stof die raap is voor de prullenbak, maakt iemand er weer haarbanden en vlaggenlijnen van. Zo wordt alles benut en niet weggegooid." Vooral speelgoed vliegt als warm brood over de toonbank. "Er is veel vraag naar. Vooral de houten trein is erg populair." Met een knipoog: "Die hebben we ook in de winkel liggen, dus kom vooral langs." Taboe doorbreken Bij binnenkomst wordt ze pas ontdekt. "Dan vragen ze: 'Zit je hier al lang?'. Ze komen überhaupt het winkelcentrum niet meer in." En dat moet anders: ze wil winkelend publiek en ondernemers wéér naar binnen lokken. "Voor een ondernemer is een leegstaand winkelcentrum niet aantrekkelijk. Als ik deze actie niet had gewonnen, had ik het ook niet aangedurfd. Ik hoop dat we elkaar kunnen versterken, nu ik er zit. Dat ze na mij ook langs de andere winkels gaan." Ook wil Nancy met haar winkel een taboe doorbreken. Volgens haar voelt een tweedehandswinkel in een dorp nog te onwennig. "Het is spannend of zoiets wel in een dorp aanslaat. In een stad is het al heel normaal, daar wemelt het van de tweedehandswinkels."