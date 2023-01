Celstraf na aanranding en verkrachting in pashokjes Haarlem en Amsterdam

De rechtbank Noord-Holland heeft een 56-jarige man veroordeeld voor een aanranding en een verkrachting in pashokjes van kledingwinkels. De aanranding vond plaats in Haarlem op 2 december 2020 in een vestiging van H&M. De verkrachting in Amsterdam op 14 november 2021 in een filiaal van Urban Outfitters.

De man deed zich beide keren voor als (beveiligings)medewerker van de kledingwinkels. Hij heeft een celstraf gekregen van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ook werd een proeftijd van 3 jaar opgelegd.

De 56-jarige verdachte dwong zijn slachtoffers om zich uit te kleden in een pashokje. Bij het slachtoffer in Haarlem heeft hij onder meer haar ontblote borsten betast. Bij het destijds minderjarige slachtoffer in Amsterdam is hij onder meer met zijn vingers tussen haar schaamlippen geweest. De verdachte heeft beide vergrijpen inmiddels bekend.

In de strafmaat woog de rechtbank mee dat de verdachte niet eerder voor soortgelijke delicten is veroordeeld. Wel betaalde hij in 2012 een transactie van 500 euro, in verband met een aanranding in 2011. De rechtbank vindt een forse stok achter de deur nodig, zodat de man niet nog een keer de fout in gaat.

Aan het voorwaardelijke deel van zijn straf verbindt de rechtbank daarom bijzondere voorwaarden. Zo moet hij onder andere het meewerken aan een behandeling. Ook moet de verdachte het slachtoffer in Haarlem een vergoeding betalen van 750 euro voor immateriële schade.