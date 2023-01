Nieuw plan moet Haarlemmers om de binnenstad heen laten fietsen

Binnen een afstand van 2,5 kilometer verplaatst driekwart van de Haarlemmers zich nu per fiets of te voet. De gemeente wil dit verhogen naar 90 procent. Voor afstanden tussen 2,5 tot 10 kilometer hoopt de gemeente op een stijging van 35 procent naar 50 procent. Dat moet met vier maatregelen gebeuren: een fietsring, meer groen licht, minder vijftigkilometerwegen en betere fietsroutes.

In de binnenstad blijven een paar belangrijke fietsaders in stand, zoals de Gedempte Oude Gracht en het Spaarne. Het plan spreekt niet over het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. “Daar loopt nog een ander onderzoek naar”, zegt wethouder Bas van Leeuwen.

In het beleidsplan worden nieuwe fietsparkeerplaatsen gecreëerd en de bestaande stallingen slimmer gebruikt. Zo wil de gemeente een digitaal wegwijzersysteem maken, zodat je makkelijk kunt zien waar plek is in bewaakte fietsenstallingen.

Binnen de ring moet het een voetgangersdomein worden, met meer ruimte voor fietsparkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat snor- en bromfietsers aan de rand van de binnenstad een plekje krijgen, terwijl fietsers hun rijwiel dicht bij de eindbestemming kunnen parkeren.

Groen licht

Ook de verkeerslichten voor fietsers moeten worden aangepast. “Per cyclus moet het licht voor fietsers twee keer op groen springen”, lezen we in het rapport. Dat is goed voor de doorstroming van fietsers.

Fietspaden op vijftigkilometerwegen moeten vrij van de rijbaan komen te liggen. Wanneer de weg lastig is om over te steken, moet aan beide kanten van de weg een fietspad komen. Is daar te weinig ruimte voor, dan moet de maximale snelheid worden verlaagd naar 30 kilometer.

Beste fietsstad?

Overigens betekent het niet dat de werkzaamheden gelijk door de hele stad gaan beginnen als het plan wordt goedgekeurd. Het fietsplan spreekt over 'werk-met-werk'. Dat betekent dat aanpassingen pas worden doorgevoerd als de desbetreffende wegen toch al op de planning staan voor onderhoud.

Hierdoor kan het nog jaren duren voordat het plan is uitgevoerd. Het doel om bovengemiddeld te scoren in de verkiezing van de beste fietssteden van Nederland, wordt daarom pas in 2040 gehaald.