Waar en hoe is het met beeld 'Barry'?

Het was de bijzonderste vondst van het jaar 2022: beeld 'Barry'. Tussen stukken zeegras en brokken veen was daar afgelopen zomer ineens een 17e-eeuwse, houten 'krijger' in de netten van Wieringer garnalenkotter WR22. Het beeld werd wereldnieuws nadat het eeuwenlang op de zeebodem van de Waddenzee had gelegen, maar waar en hoe is het nu met Barry?

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Michiel Bartels, Hoofd Archeologie West-Friesland vertelt in het radioprogramma Lunchroom dat het goed gaat met Barry en blikt terug op de vondst. "Er wordt natuurlijk wel vaker iets op de bodem van de Waddenzee gevonden omdat daar intensief wordt gevist. Maar een beeldhouwwerk, dat komt niet zo vaak voor." En dat het beeld nog gaaf was, gebeurt ook heel zelden. "Er zitten veel paalwormen in het zoute water die eikenhout opvreten en dan blijft er niets meer van over. Maar dit beeld was compleet gaaf." Die ochtend op zee Het is 1 augustus in de vroege ochtend als de bemanning van garnalenkotter WR22 de netten naar boven haalt, vlak voor de kust van Texel. "We trokken met de garnalen een flinke bult veen mee met stukken hout en zeegras", vertelde garnalenvisser Victor Ayal eerder aan NH Nieuws. "Duizenden stukken hout had ik al overboord gegooid, maar op een gegeven moment haal ik tussen een bos zeegras een stuk hout vandaan en het scheelde geen twee seconden of dit lag ook overboord. Maar ineens keek dat beeld mij aan." Ayal vindt de vondst leuk, maar veel aandacht besteedt hij er niet aan. Pas tijdens de pauze, met een bak koffie, schiet het beeld hem te binnen. "Ik dacht: even een fotootje maken en op Twitter zetten. Ik tag wat mensen en musea die er misschien verstand van hebben in de hoop op een reactie. Wat er toen gebeurde was helemaal bizar. Binnen 24 uur had ik alle media aan de lijn." Tekst gaat verder onder foto.

Mike Bakker, Victor Ayal en Thijs ten Bokkel van de WR22 hebben de 'krijger' aan boord weten te houden. - Privéfoto

Archeoloog Michiel Bartels belt ook direct met de vissers: "Je moet dan snel handelen als archeoloog, want zo'n beeld dat uit het zand en koude zoute water komt op een warme augustusdag... Ja, dat gaat meteen rotten. Dus ze hebben het in grote emmer gestopt." Geen lief konijntje Bartels was erbij als de vissers een paar dagen later terugkomen van zee. "Het was een mediacircus met elf filmploegen en wat schrijvende pers." Samen met tientallen journalisten keek de archeoloog het houten beeld voor eerst in de ogen. "En dan kijk je heel ver terug onze maritieme geschiedenis in." "Nederland voer alle wereldzeeën af en die schepen waren gedecoreerd met beelden die indruk moest maken op de andere landen. Dan zet je niet een lief konijntje op de achterkant van je schip." Waar is Barry nu? "Barry is nu ijskoud opgeborgen in Zaandam. Die zit in een vriesdroogapparaat", legt Bartels uit. "Dat eikenhout heeft van nature een klein beetje water. Hij heeft meer dan 400 jaar op de zeebodem gelegen en zich volgezogen met zout zeewater. Als je hem nu in de open lucht zou zetten, dan rot-ie weg. Met vriesdrogen zorg je dat het water eruit gaat en dat hij daarna stabiel wordt." Het is nog niet duidelijk wanneer dat droogproces klaar is. "Dat kan nog weken of maanden duren en dan is hij ook een beetje gekrompen. Maar dan kan-ie wel tentoongesteld worden." De vissers blijven de eigenaar van het beeld en Archeologie West-Friesland zorgt ervoor dat het beeld straks in de haven van Den Oever op Wieringen ergens een mooi plekje krijgt. "Ik ben nog niet wezen kijken in Zaandam, mijn collega wel. En het gaat goed met Barry", aldus Bartels.