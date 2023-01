Auto's in Hoorn bestickerd: "Wie zo'n grote auto heeft moet zich rot schamen"

Meerdere auto's in Hoorn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beplakt met een felgele sticker. Aan het Gerritsland waren diverse buren de dupe. "Voornamelijk de grotere auto's in de straat. De sticker vertelde ons dat wij ons moeten rot schamen als we een grote auto rijden", zegt Jamie.

Het is rond 06.30 uur als de autoruiten in de straat bestickerd worden. "Het is een onbezonnen actie. We hebben geen idee wie het gedaan heeft", zegt Jamie. "We denken zelfs dat deze persoon hier niet eens uit de buurt komt. Het lijkt meer op een actie van klimaatactivisten of iets dergelijk."

Het is Jamies vader die de camerabeelden van het voorval op Facebook plaatst. "Als jij nou weet wie het is en kan jij mij vertellen wie het is, dan krijg je van mij een avondje uit eten."