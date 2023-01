Tot negen jaar cel geëist tegen verdachten aanslagen Poolse supermarkten

Tegen de vijf mannen die verdacht worden van het plegen van een serie aanslagen op Poolse supermarkten, is tot negen jaar cel geëist. Een 28-jarige Amsterdammer hoorde de hoogste eis: negen jaar de cel in. Ook moet het vijftal in totaal een half miljoen terugbetalen aan de 'benadeelde partijen'.

Het gaat om twee aanslagen in Beverwijk, eentje in Aalsmeer, eentje in Heeswijk-Dinther en eentje in Tilburg. Volgens justitie werden de aanslagen in verschillende samenstellingen gepleegd.

Een 21-jarige Amsterdammer hoorde de laagste straf tegen zich eisen: volgens deskundigen moet hij berecht worden volgens het jeugdstrafrecht, waardoor er 22 maanden jeugddetentie tegen hem geëist is. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk, en als het aan justitie ligt krijgt hij daarnaast twee jaar proeftijd.

Tegen een 21-jarige man uit Almere werd drie jaar celstraf geëist. Een 27-jarige Amsterdammer kreeg een eis van zes jaar celstraf te horen, net als een 23-jarige Amsterdammer.

Op vrije voeten

De vijf verdachten zitten op dit moment niet vast. Als het aan justitie ligt gaan ze bij veroordeling direct de bak in.

Het Openbaar Ministerie stelt dat er sprake is van 'planmatig handelen', omdat de aanslagen telkens op dezelfde manier gepleegd werden. Door deze manier van ontploffen raakten de winkels compleet verwoest.

Justitie neemt het het vijftal kwalijk dat ze niet hebben willen opbiechten wat er precies gebeurd is. Ze hebben hun eigen rol allemaal zo klein mogelijk gemaakt. Ook ziet het OM het als 'strafverzwarend' dat de verdachten nog een keer bereid waren om een aanslag te plegen nadat zij zagen hoe veel schade deze eerder hadden aangericht.

Er is nog een zesde verdachte in beeld voor de aanslagen, die volgens het OM een meer aansturende rol gehad zou hebben. Deze zaak loopt nog. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen dit vijftal.