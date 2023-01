Driekwart van de buschauffeurs staakt: "Het is niet alleen om geld maar ook de werkdruk"

Onder de tent van 'FNV in actie' staan vanmorgen in Zaandam pakweg 20 buschauffeurs ​​van Connexxion kou te kleumen. Met koffie (en koek) en later op dag soep om een beetje warm te blijven. Al vanaf 05.00 uur staken ze om een ​​betere cao en minder werkdruk.

Voor de derde keer omdat de werkgevers niet over de brug komen. "Helaas moet het weer", zegt Peter de Jonker, al 38 jaar buschauffeur en kaderlid van FNV. Driekwart van de chauffeurs rijdt vandaag niet in de Zaanstreek.

Wat de chauffeurs vooral dwarszit is de werkdruk. Die is enorm toegenomen, vinden ze. Maurits Voss: "Je hebt soms maar een kwartiertje pauze om warm te eten. En dan is nauwelijks tijd om naar de wc te gaan." Ze voelen zich de laatste jaren steeds meer opgejaagd. "Er is ook helemaal geen tijd om netjes met de passagiers om te gaan. Om ze informatie te verschaffen", zegt Maurits, "het is rijden, rijden en nog eens rijden naar het eindpunt. En dan weer terug."

