Energiebedrijven krijgen toestemming om nieuwe warmtebron op te sporen in de stad

Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben, samen met de gemeente en de provincie, een vergunning gekregen voor het opsporen van aardwarmte in de stad. De bedrijven zeggen de komende jaren te gaan onderzoeken of de energiebron gebruikt kan worden voor het warmtenet in de stad.

Aardwarmte (of Geothermie) is warm water dat zo'n 500 tot 4000 meter diep in de grond zit. Na oppompen kan het water gebruikt worden om woningen die op het warmtenet zijn aangesloten te verwarmen. Wanneer de warmte eruit gehaald is, kan het water terug de ondergrond in, waar het van nature weer opwarmt.

Duurzaam

In Amsterdam zijn de verwachtingen hoog. Als het bruikbaar is, kan het de stad helpen van het gas af te komen. Een groot deel van de stad is al aangesloten op een warmtenet dat geschikt is voor aardwarmte. En in tegenstelling tot de warmtepomp is aardwarmte uitermate geschikt voor het verwarmen van oude woningen.

Ook de energiebedrijven denken dat aardwarmte een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtenetten. "De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat aardwarmte als duurzame warmtebron een goede toevoeging is aan de warmtebronnenmix."

Aardgasvrij?

Het project is een samenwerking tussen energiebedrijven Vattenfall en Eneco. De gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn er ook bij betrokken. Volgens de bedrijven zijn zij vooral verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening.

"De ambitie is om alle woningen vrij van aardgas te krijgen in 2040", vertelde gedeputeerde Edward Stigter eerder aan AT5. "En het idee is om een kwart of de helft van alle Amsterdamse woningen aan te sluiten op aardwarmte."

Boren

De komende twee á drie jaar moeten in het teken komen te staan van onderzoek. Daarmee moet er meer bekend worden over de mogelijkheden die aardwarmte voor het warmtenet in de stad biedt. In grote delen van het land is al bekend waar de bodem geschikt is, maar Amsterdam is nog een blinde vlek op de kaart.

Zo moet nog blijken of de grond die boven en onder het warme water ligt, wel geschikt is om water uit op te pompen. Ook is het nog niet duidelijk hoeveel huishoudens de bron precies van warmte kan voorzien. In de tweede helft van 2023 wordt een onderzoeksboring uitgevoerd.

Mocht de aardwarmte in de stad daadwerkelijk te gebruiken zijn, dan duurt het nog even voordat het ook op het warmtenet aangesloten kan worden. De energiebedrijven verwachten 'richting 2030' de eerste aardwarmte in de warmtenetten te gebruiken.