Hoogkarspelse beroofd door twee mannen bij 'verkoopafspraak'

Een Hoogkarspelse vrouw is gisteren beroofd door twee mannen toen ze dacht een afspraak te hebben om spullen te verkopen. De mannen namen de spullen zonder te betalen mee, maar konden daarna al snel - samen met een derde verdachte - in de kraag worden gevat. De verdachten zijn twintigers uit Enkhuizen en Amersfoort.

De vrouw waarschuwde daarna de politie. Na een korte zoektocht konden de twee mannen en nog een derde verdachte in de kraag worden gevat. Ze worden nog verhoord. De politie roept mensen die meer weten of de beroving van de vrouw mogelijk hebben gezien op zich te melden.

De vrouw had via Facebook een advertentie geplaatst om spullen te verkopen. Ze maakte uiteindelijk een afspraak met een potentiële koper om de deal af te ronden.

