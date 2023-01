Werkonderbreking vuilnismannen en boa's vermoedelijk op 30 januari, duurt drie uur

De vakbond stelde een ultimatum aan de VNG, met wie het onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Dat ultimatum liep vorige week woensdag af, waarop de FNV vorige week bekendmaakte een staking voor te bereiden. In de commissievergadering liet Van Buren weten dat het om een werkonderbreking gaat die ongeveer drie uur duurt.

'Geen tegenbod'

Volgens Van Buren was de VNG in onderhandeling met de FNV, maar trok de vakbond vervolgens zelf de stekker eruit. "We hebben geen finaal bod gedaan. Daarna is de FNV niet met een tegenbod gekomen."

Vooral de staking van vuilnismannen vindt een aantal raadsleden zorgwekkend. "We scoren nu al een onvoldoende", zei Erik Schmit (D66) vanochtend tijdens de commissievergadering, "Nu krijgen we ook nog deze staking op ons af. Daar word ik een beetje verdrietig van. Ik wil Napolitaanse toestanden voorkomen. Mijn oproep is om hier samen uit te komen."

Kerntaak

Dat vindt ook Kune Burgers (VVD). "We steunen de eisen van de boa's en vuilnismannen. Ze zijn belangrijke medewerkers van de gemeente. Ze voeren kerntaken uit en verdienen waardering." Jenneke van Pijpen (GroenLinks) en Amel Namane (PvdA) stippen dat het leven een stuk duurder is geworden. "We staan voor een loon dat stabiel is en waarvan mensen kunnen rondkomen", zegt Namane. "Het is te hopen dat vakbonden tot een goede cao komen."

"We weten nog niet hoe groot de stakingsbereidheid is", zegt van Buren, die daarnaast toezegt dat ze nog eens met de medewerkers om de tafel wil. Van Buren wijst erop dat de medewerkers vorig jaar een eenmalige uitkering hebben gekregen. Mensen die in een lage loonschaal zaten, kregen daarbij een hogere uitkering dan hun collega's in een hogere schaal.